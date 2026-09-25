Пробные топки проведут во всех котельных в Балашихе

Отопительный сезон скоро начнется в Московской области. В округе уже проверили теплосети и котельное оборудование, провели необходимые ремонтные и профилактические мероприятия.

Пробный запуск отопления дадут на всех 78 котельных округа. Топки позволяют проверить работу системы под нагрузкой еще до начала постоянной подачи тепла и при необходимости оперативно устранить выявленные замечания. За лето специалисты провели гидравлические испытания теплосетей, профилактику и ремонт котлов и другого оборудования, заменили изношенные участки трубопроводов. Всего к холодам подготовили более 420 километров теплосетей.

«Главная задача этого этапа — убедиться, что вся система готова к устойчивой работе в осенне-зимний период, а возможные неисправности выявлены до наступления холодов», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Для оперативного реагирования в отопительный период подготовлены 13 аварийных бригад и 47 единиц специализированной техники, сформирован необходимый запас материалов и оборудования. Организовано круглосуточное дежурство. Точная дата начала отопительного периода будет зависеть от погодных условий.