Лучших работодателей в сфере трудоустройства ветеранов наградили в Подмосковье

В Мособлдуме наградили победителей конкурса работодателей, которые помогают ветеранам боевых действий найти работу и адаптироваться в коллективе. При оценке учитывали не только количество трудоустроенных, но и условия, меры поддержки и адаптационные программы.

По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, с момента вступления в силу регионального закона о квотировании рабочих мест трудоустроили более 1,7 тысячи ветеранов боевых действий. По данным парламентария, интерес предприятий к участию в таких программах растет.

Первое место заняла корпорация «Конструкторское бюро машиностроения»», где работают 116 ветеранов. Сотрудникам предоставляют компенсацию питания, поддержку в рамках жилищной программы и компенсацию аренды жилья для иногородних работников.

Второе место присудили АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие», третье — научно-производственному объединению «Прибор» имени С. С. Голембиовского».

Отдельную награду «За высокие показатели в трудоустройстве ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность» получил «Центр ортопедии и протезирования».

Участники церемонии также поддержали проведение конкурса в последующие годы.