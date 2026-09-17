Порядка 3 тысяч жителей Подмосковья прошли лечение от гепатита С с начала года

Около трех тысяч жителей Подмосковья с начала года прошли лечение от хронического гепатита С. Диагностику и терапию заболевания проводят бесплатно по полису ОМС.

Гепатит С может долгое время не вызывать заметных симптомов и постепенно повреждать печень. Выявить инфекцию помогает анализ крови на антитела к вирусу. Исследование включено в программу диспансеризации и бесплатно проводится для жителей старше 25 лет.

Для обследования необходимо обратиться к терапевту или в кабинет диспансеризации в своей поликлинике и получить направление. Если анализ покажет наличие антител, пациенту назначат дополнительные исследования для подтверждения диагноза. При необходимости его направят к инфекционисту.

По словам министра здравоохранения Московской области Максима Забелина, современные методы позволяют успешно лечить около 95% случаев гепатита С. Терапия при этом не требует длительной госпитализации и многомесячных инъекций.

Записаться на прием можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «Макс», региональный портал «Здоровье», по телефону 122 или в приложении «Добродел Здоровье».