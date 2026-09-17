Росреестр Подмосковья принял 14 тысяч заявок на регистрацию ипотеки в августе

Более 14 тысяч заявлений на регистрацию ипотеки подали в Управление Росреестра по Московской области в августе. Всего за месяц поступило свыше 195 тысяч обращений по учетно-регистрационным действиям с недвижимостью, сообщили в ведомстве.

Из общего числа обращений около 51 тысячи заявлений касались постановки объектов на государственный кадастровый учет, более 123 тысяч — регистрации прав на недвижимость. Еще около 21 тысячи заявлений подали в рамках единой процедуры.

Кроме того, порядка пяти тысяч электронных обращений пришлось на регистрацию договоров долевого участия.

Развитие электронных сервисов остается одним из приоритетных направлений работы Росреестра. Подать документы дистанционно можно через официальный сайт ведомства и портал госуслуг.

«Ведомство продолжает совершенствовать процесс оказания государственных услуг, работает над повышением доли электронных сделок и сокращением сроков в интересах заявителей», — отметила и. о. начальника отдела организации и контроля управления Наталья Королева.

С 1 июля 2026 года желающие также могут использовать Единую биометрическую систему при электронной регистрации недвижимости.

Теперь электронные документы можно направить на регистрацию без внесения специальной отметки при одновременном выполнении двух условий: документы по сделке должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему.

Возможность использовать биометрию при сделках с недвижимостью Росреестр реализовал совместно с Минцифры России.