Юбилейную гаражную распродажу провели в Подольске

В культурно-досуговом центре «Южный» состоялась уже пятая по счету гаражная распродажа. В этом сезоне экологическую акцию обмена вещами объединили с творческим квартирником.

Принцип маркета прост: жители приносят чистую одежду, обувь, украшения, предметы интерьера, посуду или книги в хорошем состоянии, которыми больше не пользуются, и бесплатно забирают понравившиеся вещи. Организаторы отмечают, что проект отвечает запросу жителей на осознанное потребление и экологичный образ жизни:

«Мы проводим гаражные распродажи второй год — организуем по три маркета в год, и для нас это уже пятая встреча. У людей есть запрос на то, чтобы расхламиться и передать хорошие вещи тем, кому они нужнее. Если посмотреть, какой объем вещей проходит через нас, трудно представить, что все это могло оказаться на свалке. Чтобы привлечь больше жителей и рассказать о проекте, мы объединили этот обмен с квартирником», — рассказала культорганизатор центра«Южный» Наталья Сулима.

Сочетание формата бесплатного вещевого обмена и уютного концерта с живой музыкой помогло привлечь новых участников и подарить десяткам качественных вещей вторую жизнь.