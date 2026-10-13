Подмосковье представит проекты на Российской энергетической неделе

С 14 по 16 октября в Москве пройдет Российская энергетическая неделя-2026. Об этом сообщило Министерство энергетики Московской области.

Мероприятие объединит представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения стратегических направлений развития энергетики. Деловая программа и выставка развернутся на площадке ЦВЗ «Манеж» и Гостиного Двора.

Министерство энергетики Московской области примет участие в деловой программе и на выставке. Представители ведомства выступят на профильных сессиях, посвященных модернизации энергосистемы, внедрению энергоэффективных технологий и развитию инфраструктуры региона.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов заявил: «Участие в РЭН позволяет нам синхронизировать региональные планы с федеральной повесткой, обмениваться лучшими практиками и намечать совместные проекты, которые напрямую могут влиять на качество жизни жителей Подмосковья».

Основной точкой присутствия Подмосковья станет стенд № 37 в выставочной зоне Гостиного Двора. Здесь посетители смогут познакомиться с проектами региона, задать вопросы экспертам и узнать о новых инициативах в сфере энергетики. На стенде представят «Портал потребителя» на базе искусственного интеллекта, диспетчерскую информационную систему «Модус», газовый котел «Могучий», проект «Энергия под ключ», электрозаправочную станцию РЕОН и интерактивный стенд, имитирующий работу комплексной системы САПР. С посетителями будут работать представители ведущих предприятий энергетического комплекса региона — в том числе «Мособлэнерго» и «Мособлгаз».

В рамках РЭН-2026 делегация региона проведет серию рабочих встреч с представителями федеральных органов власти и отраслевых компаний. В планах также подписание соглашений о сотрудничестве: они помогут внедрять инновационные решения и укреплять партнерские связи. Следить за ходом проведения РЭН-2026 можно на официальном сайте форума и на канале Минэнерго Московской области в «Макс».