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    Подмосковье представит проекты на Российской энергетической неделе

    Фото: Пресс-служба Минэнерго Московской области

    С 14 по 16 октября в Москве пройдет Российская энергетическая неделя-2026. Об этом сообщило Министерство энергетики Московской области.

    Мероприятие объединит представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения стратегических направлений развития энергетики. Деловая программа и выставка развернутся на площадке ЦВЗ «Манеж» и Гостиного Двора.

    Министерство энергетики Московской области примет участие в деловой программе и на выставке. Представители ведомства выступят на профильных сессиях, посвященных модернизации энергосистемы, внедрению энергоэффективных технологий и развитию инфраструктуры региона.

    Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов заявил: «Участие в РЭН позволяет нам синхронизировать региональные планы с федеральной повесткой, обмениваться лучшими практиками и намечать совместные проекты, которые напрямую могут влиять на качество жизни жителей Подмосковья».

    Основной точкой присутствия Подмосковья станет стенд № 37 в выставочной зоне Гостиного Двора. Здесь посетители смогут познакомиться с проектами региона, задать вопросы экспертам и узнать о новых инициативах в сфере энергетики. На стенде представят «Портал потребителя» на базе искусственного интеллекта, диспетчерскую информационную систему «Модус», газовый котел «Могучий», проект «Энергия под ключ», электрозаправочную станцию РЕОН и интерактивный стенд, имитирующий работу комплексной системы САПР. С посетителями будут работать представители ведущих предприятий энергетического комплекса региона — в том числе «Мособлэнерго» и «Мособлгаз».

    В рамках РЭН-2026 делегация региона проведет серию рабочих встреч с представителями федеральных органов власти и отраслевых компаний. В планах также подписание соглашений о сотрудничестве: они помогут внедрять инновационные решения и укреплять партнерские связи. Следить за ходом проведения РЭН-2026 можно на официальном сайте форума и на канале Минэнерго Московской области в «Макс».

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