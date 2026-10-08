Подмосковный врач Теванян назвала утрату интереса к делам признаком депрессии

С 5 по 11 октября в России проходит Неделя сохранения психического здоровья. О том, как отличить обычную усталость от клинической депрессии, рассказала психиатр Чеховской больницы Элада Теванян.

Специалист советует обратиться за помощью, если подавленность, потеря интереса к делам и чувство пустоты длятся более двух недель. Тревожными сигналами также являются нарушения сна и аппетита, трудности с концентрацией, постоянная усталость и безнадежность.

Если подавленность, ощущение пустоты или потеря интереса к жизни сохраняются большую часть дня почти ежедневно в течение двух недель.

Могут присоединиться нарушения сна и аппетита, трудности с концентрацией, выраженная усталость, чувство вины и безнадежности. Если состояние быстро ухудшается или уже мешает учиться, работать, общаться и справляться с повседневными делами, обращаться за помощью нужно раньше», — объясняет врач.

На приеме не нужно подбирать слова или ставить диагнозы самостоятельно. Достаточно честно рассказать о своих симптомов.

Депрессия — это заболевание, которое успешно лечится.