Подмосковный врач Теванян назвала утрату интереса к делам признаком депрессии
С 5 по 11 октября в России проходит Неделя сохранения психического здоровья. О том, как отличить обычную усталость от клинической депрессии, рассказала психиатр Чеховской больницы Элада Теванян.
Специалист советует обратиться за помощью, если подавленность, потеря интереса к делам и чувство пустоты длятся более двух недель. Тревожными сигналами также являются нарушения сна и аппетита, трудности с концентрацией, постоянная усталость и безнадежность.
Если подавленность, ощущение пустоты или потеря интереса к жизни сохраняются большую часть дня почти ежедневно в течение двух недель.
Могут присоединиться нарушения сна и аппетита, трудности с концентрацией, выраженная усталость, чувство вины и безнадежности. Если состояние быстро ухудшается или уже мешает учиться, работать, общаться и справляться с повседневными делами, обращаться за помощью нужно раньше», — объясняет врач.
На приеме не нужно подбирать слова или ставить диагнозы самостоятельно. Достаточно честно рассказать о своих симптомов.
Депрессия — это заболевание, которое успешно лечится.
В зависимости от состояния могут применяться психотерапия, лекарственная терапия или их сочетание. Тактика лечения подбирается индивидуально. Самостоятельно начинать прием препаратов, менять дозировку или отменять назначенное лечение нельзя.
Элада Теванян
психиатр, заведующая психоневрологическим диспансером Чеховской больницы
Для профилактики врач рекомендует наладить режим сна, заниматься посильной физкультурой, гулять и не злоупотреблять алкоголем. Если возникают мысли о самоповреждении, ждать нельзя — за помощью нужно обращаться немедленно.
Консультация в психоневрологическом диспансере Чеховской больницы (г. Чехов, ул. Пионерская, д. 8) доступна по будням без предварительной записи. Также можно обратиться к участковому терапевту.