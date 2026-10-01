Расчетный центр Подмосковья пригласил жителей на экологическую акцию

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В центральных клиентских офисах МосОблЕИРЦ в Подмосковье появились специальные боксы для сбора пластиковых крышек в рамках общероссийского проекта «Добрые крышечки». Теперь участие в экологической инициативе доступно не только сотрудникам расчетного центра, но и всем жителям региона.

Корпоративная акция МосОблЕИРЦ стартовала четыре года назад. За 2026 год сотрудники организации уже собрали 110 килограммов пластикового сырья.

Собранные крышки направляют на переработку вместо захоронения на полигонах. Из полученного материала производят лавочки, трубы, кашпо и строительные материалы.

Средства, которые предприятие-переработчик перечисляет за собранное сырье, поступают в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Деньги используют для приобретения реабилитационного оборудования для детей с особенностями развития.

Для участия в акции подходят чистые сухие пластиковые завинчивающиеся крышки от питьевой воды, соков, молока и детского питания. Сдать их можно в боксах «Добрые крышечки», установленных в центральных клиентских офисах МосОблЕИРЦ в округах Подмосковья.