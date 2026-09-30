В Подмосковье проведут акции по цифровой грамотности для пожилых

1 октября, в День пожилого человека, в офисах «Мои Документы» Московской области состоятся информационные акции для посетителей старшего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Специалисты МФЦ помогут жителям освоить цифровые сервисы и приложения, которые позволяют получать государственные услуги онлайн и решать повседневные вопросы.

Участникам расскажут, как записаться к врачу через личный кабинет госуслуг, передать показания счетчиков, оплатить жилищно-коммунальные услуги и проверить сведения о социальных выплатах.

Также для посетителей проведут уроки кибербезопасности «Стоп, мошенник!». Участники узнают о распространенных схемах обмана — звонках от якобы сотрудников службы безопасности банка, сообщениях о «взломе аккаунта» и предложениях перевести деньги на «безопасный счет». На занятиях специалисты объяснят, как распознавать мошеннические звонки и поддельные СМС, защищать личные данные и безопасно пользоваться порталами госуслуг.

«Уважение к старшим – это в первую очередь практическая поддержка. Мы стремимся снять барьер перед цифровыми технологиями, чтобы смартфоны и онлайн-услуги перестали вызывать страх у пенсионеров. Научившись пользоваться госуслугами и полезными приложениями, человек серебряного возраста получает не просто удобство, а реальную независимость и безопасность», – подчеркнули в ведомстве.