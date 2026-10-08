Развязку между Дмитровским шоссе и А-107 в Подмосковье достроят в 2027 году
Объект планируют сдать в декабре 2027 года. Первый этап — развязка на ЦКАД и А-107 — уже готов. Проектом предусмотрено строительство съезда с путепроводом через Дмитровское шоссе и устройство дублера. Объект был включен в Народную программу «Единой России» по наказам жителей. Депутат Госдумы Денис Кравченко проверил ход работ, пообщался с подрядчиком и местными жителями.
Староста близлежащей деревни Варварино Андрей Ермаков поднял вопросы, которые волнуют жителей: «То, что строится развязка, конечно, здорово: не будет пробок, толкотни, меньше машин, меньше шума. Но нас еще беспокоит, как будет организован доступ к нашей деревне».
На объекте уже приступили к активной фазе работ: ведется забивка железобетонных свай под опоры и съезды, обустройство временных дорог, переустройство инженерных сетей и освещения.
«Новая развязка позволит проходить этот участок без барьеров и светофоров — это большая экономия времени и сокращение пробок. С жителями мы обсудили, что будут установлены шумозащитные щиты, приведены в порядок остановки, сохранен пешеходный переход с кнопкой вызова. По запросу старосты обустроим пешеходную зону между автобусной остановкой и станцией», — отметил Денис Кравченко.
Народная программа «Единой России», в которую в 2021 году вошло 780 тысяч наказов жителей, в Подмосковье выполнена практически полностью. Реализованы такие крупные проекты, как ЦКАД, Мытищинская хорда, обходы Октябрьского и Малых Вязем, Северный обход Лобни, 24 путепровода через железнодорожные станции. В новую Народную программу в 2026 году жители Московской области внесли более 920 тысяч инициатив.