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    Развязку между Дмитровским шоссе и А-107 в Подмосковье достроят в 2027 году

    Фото: Пресс-служба Единой России в Дмитровском г.о.

    Объект планируют сдать в декабре 2027 года. Первый этап — развязка на ЦКАД и А-107 — уже готов. Проектом предусмотрено строительство съезда с путепроводом через Дмитровское шоссе и устройство дублера. Объект был включен в Народную программу «Единой России» по наказам жителей. Депутат Госдумы Денис Кравченко проверил ход работ, пообщался с подрядчиком и местными жителями.

    Староста близлежащей деревни Варварино Андрей Ермаков поднял вопросы, которые волнуют жителей: «То, что строится развязка, конечно, здорово: не будет пробок, толкотни, меньше машин, меньше шума. Но нас еще беспокоит, как будет организован доступ к нашей деревне».

    На объекте уже приступили к активной фазе работ: ведется забивка железобетонных свай под опоры и съезды, обустройство временных дорог, переустройство инженерных сетей и освещения.

    Фото: Пресс-служба Единой России в Дмитровском г.о.
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    Фото: Пресс-служба Единой России в Дмитровском г.о.
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    «Новая развязка позволит проходить этот участок без барьеров и светофоров — это большая экономия времени и сокращение пробок. С жителями мы обсудили, что будут установлены шумозащитные щиты, приведены в порядок остановки, сохранен пешеходный переход с кнопкой вызова. По запросу старосты обустроим пешеходную зону между автобусной остановкой и станцией», — отметил Денис Кравченко.

    Народная программа «Единой России», в которую в 2021 году вошло 780 тысяч наказов жителей, в Подмосковье выполнена практически полностью. Реализованы такие крупные проекты, как ЦКАД, Мытищинская хорда, обходы Октябрьского и Малых Вязем, Северный обход Лобни, 24 путепровода через железнодорожные станции. В новую Народную программу в 2026 году жители Московской области внесли более 920 тысяч инициатив.

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