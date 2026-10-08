Развязку между Дмитровским шоссе и А-107 в Подмосковье достроят в 2027 году

Объект планируют сдать в декабре 2027 года. Первый этап — развязка на ЦКАД и А-107 — уже готов. Проектом предусмотрено строительство съезда с путепроводом через Дмитровское шоссе и устройство дублера. Объект был включен в Народную программу «Единой России» по наказам жителей. Депутат Госдумы Денис Кравченко проверил ход работ, пообщался с подрядчиком и местными жителями.

Староста близлежащей деревни Варварино Андрей Ермаков поднял вопросы, которые волнуют жителей: «То, что строится развязка, конечно, здорово: не будет пробок, толкотни, меньше машин, меньше шума. Но нас еще беспокоит, как будет организован доступ к нашей деревне».

На объекте уже приступили к активной фазе работ: ведется забивка железобетонных свай под опоры и съезды, обустройство временных дорог, переустройство инженерных сетей и освещения.