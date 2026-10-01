День открытых дверей прошел в УМВД в Серпухове

Мероприятие состоялось 30 сентября в УМВД России «Серпуховское». На встречу пришли студенты Серпуховского и Губернского колледжей, которые учатся на правоохранителей, школьники и другие желающие.

Молодежи рассказали о специфике работы в полиции, методах расследования преступлений и поимки злоумышленников. Особый интерес вызвало знакомство с профессией эксперта-криминалиста.

Правоохранитель показал содержимое чемодана криминалиста, рассказал о случаях из практики и продемонстрировал ключевой метод своей работы — дактилоскопию.

Сотрудники следственного управления рассказали об основных направлениях своей деятельности, о том, какими личными и профессиональными качествами должен обладать специалист, и в чем заключается работа следователя.

В завершение собравшимся показали ряд тематических видеороликов, в том числе о Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя.