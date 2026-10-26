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    Подмосковье представило проекты в сфере энергетики на РЭН-2026

    Фото: пресс-служба Минэнерго Московской области

    Московская область представила проекты в сфере электросетевого хозяйства, газификации, теплоснабжения и электротранспортной инфраструктуры на Российской энергетической неделе, которая прошла с 14 по 16 октября. Стенд «Энергия перемен Подмосковья» стал площадкой для межрегионального диалога и демонстрации отечественных технологических решений.

    «Московская область системно развивает энергетическую инфраструктуру, делая ставку на технологическую независимость, цифровизацию и подготовку кадров. РЭН — это не только возможность показать наши достижения, но и выработать совместные решения для всей отрасли», — оценил участие региона министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    Форум объединил порядка 6,6 тыс. участников и представителей СМИ из 85 стран. Деловая программа и выставка прошли в ЦВЗ «Манеж» и Гостином дворе. В первый день форума стенд Подмосковья посетил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Министру энергетики РФ Сергею Цивилеву представили развитие цифровых решений региона в энергетике, включая работу ГИС МО «Инженерные сети» и ГИС МО «ЖКХ-контур Подмосковья».

    АО «Мособлгаз» показало линейку современных котлов «Могучий» и проект «Энергия под ключ», который позволяет вырабатывать электричество из газа, экономить на капитальных вложениях и снижать операционные расходы на энергию. АО «Мособлэнерго» представило «Портал цифровых услуг» для жителей и бизнеса и цифровую модель электросети — ДИС «Модус».

    С 2024 года на модернизацию теплоснабжения направлено порядка 92 млрд рублей, модернизированы более 500 котельных, свыше 700 км тепловых сетей и более 70 центральных тепловых пунктов. Область предложила масштабировать единую техническую политику в сфере теплоснабжения на отраслевом уровне.

    В Подмосковье запуск отопительного сезона прошел оперативнее прошлого года, а число обращений жителей сократилось более чем на 40% благодаря контролю через ГИС МО «Инженерные сети». В рамках РЭН Минэнерго Подмосковья и ассоциация «ЭнергоИнновация» подписали соглашение о сотрудничестве.

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