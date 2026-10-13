Коммунальные службы Наро-Фоминского округа подготовились к зиме

Подготовка к зимнему сезону полным ходом продолжается в муниципалитете. Коммунальные службы Наро-Фоминского округа заранее просчитывают риски и проверяют ресурсы.

В штате коммунального предприятия «Благоустройство и дорожное хозяйство Наро-Фоминск» работают 370 специалистов. Они ежедневно следят за порядком на улицах и готовы оперативно реагировать на погодные сюрпризы — от внезапного гололеда до обильного снегопада.

Сейчас специалисты заняты осенними задачами: следят за чистотой и безопасностью проезжих частей и дворов, убирают листву и траву. Параллельно переводят на зимний режим технику: меняют «обвесы» — ковши, щетки, отвалы, а также расконсервируют машины, которые работают только зимой. В этом году автопарк службы пополнила новая техника: четыре трактора, экскаватор-погрузчик, грейдер и вакуумно-подметальная универсальная машина.

Особое внимание уделяют запасам противогололедных материалов. На склады заранее завозят песок, соль и реагенты. По словам начальника отдела транспорта предприятия Руслана Бугеры, коллектив готов к любым погодным условиям.