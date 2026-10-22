Выставку художника театра Антона Богатова открыли в Электростали

В Выставочном зале имени О. А. Коняшина в Электростали открылась персональная выставка члена Московского союза художников и Союза художников России Антона Богатова «Живопись и пространство». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены живопись, графика и театральные эскизы, а также декорации к спектаклям российских театров, которые обычно остаются за кулисами. По данным министерства, посетители могут увидеть мир глазами художника театра — человека, который создает визуальные миры для сцены.

Живопись Богатова построена на кубизме с яркой палитрой московской школы. Каждое полотно выстроено как театральная декорация: застывшее пространство, где геометрические объемы словно готовы прийти в движение.

В работах художника представлены пейзаж, в том числе городской, натюрморт и эскизы к спектаклям, которые он часто показывает как самостоятельные произведения. Выставка работает до 28 ноября, возрастное ограничение — 0+.

Подробная информация размещена на сайте Электростальского музейно-выставочного центра.