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    Выставку художника театра Антона Богатова открыли в Электростали

    Фото: Фото: Электростальский музейно-выставочный центр

    В Выставочном зале имени О. А. Коняшина в Электростали открылась персональная выставка члена Московского союза художников и Союза художников России Антона Богатова «Живопись и пространство». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    В экспозиции представлены живопись, графика и театральные эскизы, а также декорации к спектаклям российских театров, которые обычно остаются за кулисами. По данным министерства, посетители могут увидеть мир глазами художника театра — человека, который создает визуальные миры для сцены.

    Живопись Богатова построена на кубизме с яркой палитрой московской школы. Каждое полотно выстроено как театральная декорация: застывшее пространство, где геометрические объемы словно готовы прийти в движение.

    В работах художника представлены пейзаж, в том числе городской, натюрморт и эскизы к спектаклям, которые он часто показывает как самостоятельные произведения. Выставка работает до 28 ноября, возрастное ограничение — 0+.

    Подробная информация размещена на сайте Электростальского музейно-выставочного центра.

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