Подмосковье победило во всероссийском конкурсе МФЦ в двух номинациях

Московская область одержала победу во всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» 2025 года сразу в двух номинациях — «Лучшая региональная сеть» и «Лучший проект». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Мы постоянно развиваем наши центры, чтобы жителям было удобнее получать услуги. Умные технологии помогают сотрудникам в повседневной работе: берут на себя рутинные задачи и освобождают больше времени для общения с заявителями», — прокомментировала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

В номинации «Лучшая сеть» регион представили подмосковные отделения из Одинцовского и Жуковского городских округов, а также Лобни, Подольска и Мытищ. По оценке экспертов конкурса, это подтверждает высокие стандарты качества обслуживания и комфорта в офисах «Мои Документы».

В номинации «Лучший проект» Подмосковье представило пять цифровых решений. Они помогают жителям получать услуги, сотрудникам — работать с документами, а руководителям — контролировать качество обслуживания.

Электронную услугу МФЦ «Выписка из домовой книги» дополнили искусственным интеллектом: нейросеть проверяет прикрепленные файлы и подсказывает, если документ нужно заменить до отправки заявления. ИИ-сервис также помогает сотрудникам заполнять заявления — распознает отсканированные документы и переносит данные в нужные поля. Его используют при оформлении российских и пятилетних заграничных паспортов, получении СНИЛС и подтверждении гражданства детям до 14 лет.

В офисе «Мои Документы» в Мытищах на улице Карла Маркса, дом 4 начал работать робот-сотрудник. Он мобильно перемещается по залу, консультирует по услугам, проверяет статус заявлений, а также умеет танцевать и читать стихи. Робот Галина с декабря 2022 года обработала более 5 млн звонков на горячую линию МФЦ: консультирует жителей, записывает на прием и сообщает о готовности документов.

Цифровой ассистент анализирует фотоотчеты о состоянии офисов МФЦ в системе «Проверки Подмосковья» — от мусора и отсутствия навигации до парковок и граффити на вывесках. «Видеоаналитика посетителей в офисах МФЦ» отслеживает скопление людей с помощью камер и при высокой нагрузке ставит задачу ответственному сотруднику принять меры для ее снижения.