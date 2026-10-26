Фестиваль ко Дню пожилого человека прошел в Наро-Фоминском округе

Организаторы подготовили насыщенную концертную программу. Каждое выступление зрители встречали теплыми аплодисментами.

Праздник стал настоящим торжеством творчества, движения и душевного тепла, доказав, что паспортный возраст — всего лишь цифры, пока в сердце есть интерес к жизни, а рядом находятся близкие люди.

По словам организаторов, открытые фестивали такого формата станут доброй традицией, которая помогает жителям старшего поколения оставаться в центре культурной жизни города.

В Подмосковье с 2019 года при поддержке губернатора Андрея Воробьева реализуется проект «Активное долголетие». Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий. Все занятия и экскурсии проводятся бесплатно. Присоединиться к проекту могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.