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    Пять подмосковных компаний показали продукцию на выставке «ПИР Экспо»

    Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

    Пять компаний из Московской области представляют свою продукцию на 29-й международной выставке индустрии гостеприимства «ПИР Экспо», которая проходит 26–29 октября в выставочном центре «Крокус Экспо». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

    Содействие в организации участия подмосковных предприятий оказывает Агентство инвестиционного развития Московской области. На выставке работает коллективный стенд при поддержке центра «Мой бизнес».

    В числе участников — индивидуальный предприниматель Ирина Лямина, специализирующаяся на производстве и продаже пектинов, смесей для декора, желирующих агентов и загустителей, а также четыре компании. ООО «Агава» представляет домашний и специализированный текстиль, ООО «Первая зеленая компания» — продукты и аксессуары для здорового образа жизни. ООО «Мебель Импэкс Опт» занимается производством, импортом и дистрибуцией современной мебели, ООО «Компания Натюрлих» выпускает мясные деликатесы, полуфабрикаты, консервы и другую продукцию.

    Выставка «ПИР Экспо» объединяет российских и зарубежных производителей и поставщиков, а также представителей ресторанного, гостиничного и кофейного бизнеса и пищевых производств. В рамках выставки запланирована деловая программа, включающая более 400 мероприятий с участием представителей отрасли.

    «ПИР Экспо» продлится до 29 октября 2026 года в МВЦ «Крокус Экспо». Регистрация посетителей открыта на сайте выставки.

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