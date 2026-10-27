Пять подмосковных компаний показали продукцию на выставке «ПИР Экспо»

Пять компаний из Московской области представляют свою продукцию на 29-й международной выставке индустрии гостеприимства «ПИР Экспо», которая проходит 26–29 октября в выставочном центре «Крокус Экспо». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Содействие в организации участия подмосковных предприятий оказывает Агентство инвестиционного развития Московской области. На выставке работает коллективный стенд при поддержке центра «Мой бизнес».

В числе участников — индивидуальный предприниматель Ирина Лямина, специализирующаяся на производстве и продаже пектинов, смесей для декора, желирующих агентов и загустителей, а также четыре компании. ООО «Агава» представляет домашний и специализированный текстиль, ООО «Первая зеленая компания» — продукты и аксессуары для здорового образа жизни. ООО «Мебель Импэкс Опт» занимается производством, импортом и дистрибуцией современной мебели, ООО «Компания Натюрлих» выпускает мясные деликатесы, полуфабрикаты, консервы и другую продукцию.

Выставка «ПИР Экспо» объединяет российских и зарубежных производителей и поставщиков, а также представителей ресторанного, гостиничного и кофейного бизнеса и пищевых производств. В рамках выставки запланирована деловая программа, включающая более 400 мероприятий с участием представителей отрасли.

«ПИР Экспо» продлится до 29 октября 2026 года в МВЦ «Крокус Экспо». Регистрация посетителей открыта на сайте выставки.