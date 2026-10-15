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    Подмосковный гонщик Масленников выиграл бронзу на чемпионате России

    Фото: GTE RT

    Представитель Московской области Андрей Масленников стал бронзовым призером чемпионата России по кольцевым гонкам 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

    Спортсмен из Королева выступал за команду GTE RT. За сезон он одержал две победы и еще дважды поднимался на подиум, набирая очки в каждой гонке. Дважды Масленников возглавлял общий зачет чемпионата и подошел к финалу всего в пяти очках от лидера.

    Решающий этап прошел с 9 по 11 октября на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском районе Московской области. Финальный уик-энд не позволил подмосковному пилоту побороться за чемпионский титул, однако по итогам сезона он завоевал бронзовую награду. Отставание Масленникова от победителя составило 20 очков, от серебряного призера — 12 очков.

    Чемпионат России по кольцевым гонкам проходит в рамках Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) и является одним из главных соревнований отечественного автоспорта. Финал сезона 2026 года собрал на трассе порядка 100 пилотов, выступающих в различных гоночных классах. Соревнования проводились в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».=

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