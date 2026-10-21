Специалисты Рузского регоператора в МФЦ приняли более 560 человек за неделю

Более 560 человек получили консультации специалистов Рузского регионального оператора в многофункциональных центрах Подмосковья за неделю. В офисах МФЦ жители могут разобраться с начислениями за обращение с твердыми коммунальными отходами, проверить лицевой счет и подать документы без предварительной записи, напомнили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Сотрудничество региональных операторов с сетью МФЦ позволяет решать вопросы, связанные с вывозом отходов, рядом с домом. По словам министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игоря Даниленко, в регионе уже работают более 25 таких точек обслуживания, а сеть продолжает расширяться.

В многофункциональных центрах можно проверить наличие задолженности, запросить перерасчет, уточнить сведения о собственнике и площади недвижимости. Также специалисты консультируют по вопросам заключения и изменения договоров на обращение с ТКО и принимают необходимые документы.

Такой формат помогает жителям напрямую общаться с представителями регоператоров, уточнять спорные начисления и исправлять неточности в документах.

Адреса МФЦ, где доступны услуги подмосковных региональных операторов, опубликованы на сайте министерства.