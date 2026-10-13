Семь проектов из Подмосковья вышли в финал премии Russian Event Awards

Семь проектов Московской области вышли в финал Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Отбор проходил с 7 по 10 октября в Йошкар-Оле. Гала-концерт II фестиваля Московской области «Область танцевальных культур» из Королева занял первое место в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие».

Первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (фестивали, праздники) среди городов с населением свыше 100 тысяч человек» получил гала-концерт II фестиваля иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» из Коломны. Театрализованные ледовые спектакли в парках и общественных пространствах Подмосковья из Красногорска стали первыми в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

В номинации «Лучшее духовно-просветительское (религиозное, паломническое) туристическое событие» второе место заняли «Заветы Сергия Радонежского» из Сергиева Посада. Гала-концерт Московского областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» из Пушкина стал третьим в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта».

Третье место в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел» занял вернисаж керамики «ГжельФест» из Раменского. Дендропарк Музея-заповедника «Дмитровский кремль» из Дмитрова стал третьим в номинации «Лучший парк — центр туризма города».

В этом году на участие в отборочном этапе премии поступило 147 заявок из 71 населенного пункта 39 регионов России. Среди участников — авторы туристических проектов, организаторы событий, представители туристической отрасли и производители сувенирной продукции.

Все участники, получившие призовые, места, будут приглашены в общенациональный финал премии Russian Event Awards, который состоится с 19 по 21 ноября в Ярославле.