Более 2 гектаров леса возле СНТ «Дорожник» расчистили в Наро-Фоминске

14 октября специалисты Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» завершили санитарную очистку лесного фонда в районе СНТ «Дорожник». В порядок приведен участок общей площадью 2,1 гектара, где убраны поваленные, сухостойные и поврежденные деревья.

В ходе санитарно-оздоровительных мероприятий лесничие убрали захламленный валежник, который не только создавал опасность для прогуливающихся граждан, но и представлял угрозу как потенциальный очаг размножения вредителей и фактор пожарной опасности. Рабочие провели раскряжевку стволов и очистили территорию от древесных остатков.

Как пояснил старший участковый лесничий ГАУ МО «Мособллес» Юрий Бурлаков, расчистка неликвидной древесины — регулярная плановая мера по защите подмосковных лесов. «Данная работа является частью плановых санитарно-оздоровительных мероприятий, направленных на поддержание экологического благополучия лесов Подмосковья и профилактику лесных пожаров. Очищенная территория теперь безопасна для отдыха граждан и дальнейшего естественного возобновления леса», — подчеркнул он.