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    Жителей Подмосковья пригласили на хакатон по созданию ИИ-агентов для бизнеса

    Фото: медиасток.рф

    Открылась регистрация на онлайн-хакатон по созданию ИИ-агентов для решения реальных бизнес-задач. Участвовать можно одному или в команде, на выбор предложены пять треков, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

    Треки охватывают создание ИИ-агентов для анализа корпоративных данных и поиска аномалий, обработки обращений клиентов, анализа технических инцидентов, автоматизации документооборота и согласований, а также инфраструктуры для взаимодействия агентов с корпоративными сервисами.

    Лучшие разработки смогут пройти отбор и доработку, после чего попасть на витрину интернет-магазина «Софтлайн Решения».

    Регистрация участников открыта до 26 ноября. Выбрать трек можно после регистрации и допуска к участию. Положение соревнования и форму подачи заявки опубликовали на официальном сайте.

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