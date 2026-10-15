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    В Подмосковье ожидается 1 класс пожарной опасности до 17 октября

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В Московской области с 15 по 17 октября ожидается первый класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    На территории гослесфонда региона 14 октября возгораний не зафиксировано.

    По данным синоптиков, сегодня и в ближайшие дни температура будет +10…16 граудсов, ночью — +6…11 граудсов. Ожидается переменная облачность, почти без осадков.

    В случае обнаружения возгорания в пресс-службе попросили незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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