В Подмосковье ожидается 1 класс пожарной опасности до 17 октября

В Московской области с 15 по 17 октября ожидается первый класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

На территории гослесфонда региона 14 октября возгораний не зафиксировано.

По данным синоптиков, сегодня и в ближайшие дни температура будет +10…16 граудсов, ночью — +6…11 граудсов. Ожидается переменная облачность, почти без осадков.

В случае обнаружения возгорания в пресс-службе попросили незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».