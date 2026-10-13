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    Воробьев: экспериментальные участки производства роботов запустили в Подмосковье

    В Подмосковье запустили экспериментальные участки по выпуску роботов для логистики и складов. Площадь каждого из них составляет около двух тысяч квадратных метров, рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью ТАСС в рамках посещения промышленной выставки CIIF в Шанхае.

    «У нас есть большой проект в Дмитровском индустриальном парке, где будет большая фабрика по производству», — поделился планами глава региона

    В регионе сосредоточено 25% всех складских площадей России из-за размещения распределительных сетей и маркетплейсов.

    Власти Подмосковья заинтересованы в роботизации этих процессов для повышения прибыли и конкурентоспособности компаний.

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