Воробьев: экспериментальные участки производства роботов запустили в Подмосковье

В Подмосковье запустили экспериментальные участки по выпуску роботов для логистики и складов. Площадь каждого из них составляет около двух тысяч квадратных метров, рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью ТАСС в рамках посещения промышленной выставки CIIF в Шанхае.

«У нас есть большой проект в Дмитровском индустриальном парке, где будет большая фабрика по производству», — поделился планами глава региона

В регионе сосредоточено 25% всех складских площадей России из-за размещения распределительных сетей и маркетплейсов.

Власти Подмосковья заинтересованы в роботизации этих процессов для повышения прибыли и конкурентоспособности компаний.