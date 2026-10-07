Детский сад при школе № 6 в Балашихе отремонтируют в этом году
В подмосковной Балашихе продолжается комплексное обновление дошкольного отделения средней общеобразовательной школы № 6 на улице 1 Мая, дом 6, в микрорайоне Саввино. Строительная готовность объекта превысила 90%, сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.
По данным ведомства, на объекте ведутся пусконаладочные работы, сборка и расстановка мебели, благоустройство прилегающей территории и монтаж инженерных коммуникаций.
Общая площадь учреждения составляет 1216,3 квадратного метра. В ходе работ в здании полностью заменят инженерные системы отопления, вентиляции и канализации, установят новое санитарно-техническое оборудование.
После завершения ремонта школу укомплектуют новой мебелью и современным оборудованием. Благоустройство затронет и прилегающую территорию.
Завершить капитальный ремонт планируется в четвертом квартале 2026 года.