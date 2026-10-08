«Марш кремлевских курсантов» прошел в Волоколамском округе

В Волоколамской округе в 11-й раз провели традиционную военно-историческую акцию «Марш кремлевских курсантов». В ней приняли участие курсанты военных училищ, студенты и участники военно-патриотических клубов.

Путь памяти длиной 85 километров воспроизводит марш-бросок героев 1941 года — курсантов Московского командного училища, сыгравший ключевую роль в обороне Москвы.

Вечером 6 октября участников марша встретили в поселке Чисмена. У мемориального знака Герою Советского Союза Дмитрию Лавриненко память легендарного танкиста, погибшего на Волоколамской земле, почтили глава округа Наталья Козлова, генерал-майор запаса и бессменный руководитель акции Александр Зубков, местные жители.

7 октября участники акции возложили цветы к мемориалу «Взрыв» на Волоколамском шоссе. 85 лет назад в шести километрах отсюда свой подвиг совершили 11 саперов Панфиловской дивизии. Память павших героев почтили минутой молчания.

Марш завершился в селе Ярополец, у братского захоронения курсантов Московского командного училища. На памятное мероприятие также пришли волоколамские ветераны Вооруженных сил, юнармейцы и жители округа.

«Для Волоколамской земли память о героях — это не только памятники. Очень важно, чтобы ее знали и чувствовали новые поколения, чтобы молодые люди понимали, какой ценой была защищена наша страна. Пусть эти 85 километров останутся в памяти ребят не просто как пройденный путь, а как личная встреча с историей Волоколамской земли», — отметила Наталья Козлова.