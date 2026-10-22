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    ОЭЗ «Дубна» набрала 97 баллов из 100 в рейтинге АКИТ РФ

    Особая экономическая зона «Дубна» вошла в число лидеров рейтинга технико-внедренческих ОЭЗ России, получив 97 баллов из 100 по итогам оценки Минэкономразвития РФ за 2025 год. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций Подмосковья.

    Результаты рейтинга, подготовленного Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) при поддержке Минэкономразвития, представили на IV Международном форуме особых экономических зон.

    «ОЭЗ „Дубна“ из года в год показывает высокие результаты деятельности. По итогам оценки Минэкономразвития РФ за 2025 год площадка получила 97 баллов из 100, подтвердив статус одной из самых эффективных технико-внедренческих зон страны», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    По данным исходника, выручка резидентов превысила 100 млрд рублей, инвестиции в проекты за год составили около 30 млрд рублей, а общий объем частных вложений превысил 127 миллирдов рублей. Платежи во все уровни бюджетов достигли 55 миллиардов рублей, причем сумма уплаченных налогов более чем в пять раз превысила объем предоставленных льгот.

    Рейтинг включал 44 показателя, объединенных в семь субиндексов. Эксперты оценивали инвестиционную привлекательность регионов, условия ведения бизнеса, обеспеченность инфраструктурой и земельными ресурсами, информационную открытость, готовность к глобальным экономическим вызовам и компетенции управляющих компаний.

    «Лидерские позиции ОЭЗ „Дубна“ в рейтинге инвестиционной привлекательности — результат ежедневной системной работы в команде губернатора Московской области и общая заслуга управляющей компании и наших резидентов», — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.

    Национальный рейтинг АКИТ РФ проводит с 2017 года.

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