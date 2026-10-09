Школьники из Солнечногорска посетили мини-ферму

Активисты «Движения первых» и депутаты местного совета депутатов 8 октября побывали на мини-ферме «Сенежский олень» в деревне Мошницы городского округа Солнечногорск. Поездку организовали в рамках всероссийской профориентационной недели.

К экскурсии присоединились юные спортсмены физкультурно-оздоровительного комплекса «Миронцево». Гости осмотрели ферму, понаблюдали за ее обитателями и смогли пообщаться с ними поближе. Посетителям показали оленей, кроликов, коз, енотов, ежей и породистых собак, которых разрешили покормить и погладить.

Сотрудники объяснили, какие условия необходимы животным, чем их кормят и как заботятся о них каждый день. Знакомство с повседневными обязанностями работников помогло школьникам и студентам получить представление о профессиях, связанных с уходом за животными.

«Через такие экскурсии мы знакомим ребят с различными профессиями. В течение года активисты „Движения первых“ путешествуют по разным местам — школам, медицинским учреждениям, пожарным частям. Это помогает детям понять, что их вдохновляет, интересует и в какую деятельность они бы хотели погрузиться», — сказала начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Более 10 тысяч человек от 6 до 35 лет входят в «Движение первых» в Солнечногорске. По мнению специалистов движения, знакомство с работой разных организаций на месте дает участникам новые знания и помогает лучше разобраться в профессиональных интересах перед выбором будущего дела.