Более 50 человек стали участниками донорской акции в Чехове
Ежеквартальная акция «День донора» прошла во дворце культуры «Дружба». Пополнить запасы Московской областной станции переливания пришли местные жители, которые сдали более 20 литров крови.
На этот раз медицинская служба особенно нуждалась в донорах с I группой крови, а также с II, III и IV отрицательными группами. Как отмечают специалисты, эти запасы важны для оказания экстренной помощи. В ходе акции медицинские работники заготовили 21,6 литров крови.
«Благодарю каждого донора за неоценимый вклад в здоровье людей. Спасибо за вашу готовность прийти на помощь в нужный момент. Также хочу выразить глубокую признательность медицинской команде станции переливания крови. Ваш профессионализм и забота позволяют каждому участнику чувствовать себя спокойно и комфортно — от первого анализа до завершения процедуры», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.