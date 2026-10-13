Более 50 человек стали участниками донорской акции в Чехове

На этот раз медицинская служба особенно нуждалась в донорах с I группой крови, а также с II, III и IV отрицательными группами. Как отмечают специалисты, эти запасы важны для оказания экстренной помощи. В ходе акции медицинские работники заготовили 21,6 литров крови.

«Благодарю каждого донора за неоценимый вклад в здоровье людей. Спасибо за вашу готовность прийти на помощь в нужный момент. Также хочу выразить глубокую признательность медицинской команде станции переливания крови. Ваш профессионализм и забота позволяют каждому участнику чувствовать себя спокойно и комфортно — от первого анализа до завершения процедуры», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.