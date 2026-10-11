Память преподобной Рахили Бородинской почтили в Можайском округе

В Спасо-Бородинском женском монастыре прошли торжественные богослужения в день памяти преподобной схимонахини Рахили Бородинской. В праздновании приняли участие жители Можайского округа и гости города, пришедшие почтить память святой старицы.

10 октября, в день памяти преподобной схимонахини Рахили Бородинской, в Спасо-Бородинском женском монастыре состоялись праздничные богослужения.

Эта дата имеет особое значение для обители и всего Можайского округа, поскольку жизнь и духовный подвиг преподобной Рахили неразрывно связаны с Бородинской землей. Главным событием дня стала Божественная литургия. После службы состоялся крестный ход, который прошел до часовни преподобной Рахили Бородинской.

У стен часовни верующие совершили молебен. Участники празднования почтили память святой, которая провела жизнь в молитве и духовном служении на Бородинской земле.

Завершились торжества общей трапезой для прихожан и гостей монастыря. Участники смогли пообщаться и поделиться впечатлениями от праздничного дня.