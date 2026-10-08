Супруги Сотниковы в Ленинском округе отметили 65-летие совместной жизни

Лариса Колмогорова отметила, что 65 лет совместной жизни — это особенная дата, за которой стоит большая семейная история. Супруги много лет трудились на благо округа и его жителей, каждый в своей профессиональной сфере. Она пожелала им крепкого здоровья, благополучия и многих счастливых лет рядом друг с другом.

Николай Ефремович — ветеран труда и труженик тыла. Получив профессию агронома, он по распределению приехал в Ленинский район, где прошел путь от первого секретаря городского комитета комсомола до первого заместителя председателя районного исполнительного комитета.

Галина Дмитриевна — заслуженный врач России, много лет работала в детской поликлинике Видного, посвятив себя заботе о здоровье детей.

Семья Сотниковых стала одной из пар, которых в Ленинском городском округе чествуют в связи с юбилейными датами совместной жизни. 8 октября в Управлении ЗАГС Видного состоится очередное торжественное мероприятие, где поздравят пары, прожившие в браке 50, 55 и 60 лет.