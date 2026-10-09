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    «Добробот» в Подмосковье начал консультировать по 136 услугам

    Фото: медиасток.рф

    Виртуальный помощник Добробот начал консультировать жителей Подмосковья по 136 услугам в 15 сферах. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Добробот подскажет, как получить справки из госархива Московской области и органов опеки, оформить ежегодную выплату многодетным, ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, организовать совместный отдых приемных семей. Также он проконсультирует, как получить социальный сертификат и выплату на приобретение технических средств реабилитации, записать ребенка в спортивную школу и оформить заявку на присвоение спортивного разряда.

    Помимо этого, помощник расскажет, как получить заключение о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, оформить поручительства, налоговые льготы, социальную или бюджетную ипотеку.

    Добробот изучил официальный классификатор ОКВЭД и программы Фонда развития промышленности, материалы по научным грантам, премиям молодым ученым, Центру «Мой бизнес», региональным инвестиционным проектам и робототехнике. В его базе также информация о производительности труда, профильных программах поддержки предпринимателей, инфраструктуре инвестиционных площадок и земле без торгов.

    Чтобы разобраться в этих вопросах, не нужно читать длинные регламенты — достаточно написать Доброботу на регпортале или в приложении Добродел. Он уточнит детали и отправит на нужную услугу.

    В Мингосуправления отметили, что с момента запуска в августе 2025 года Добробот провел 91 тысячу консультаций.

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