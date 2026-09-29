Поликлинику в ЖК «Гранель Алексеевская Роща» в Балашихе достроят в этом году

В Балашихе продолжается строительство поликлиники на 400 посещений в смену в составе жилого комплекса «Гранель Алексеевская Роща». О ходе работ рассказало Министерство жилищной политики Московской области.

В здании завершена кладка, сейчас на этажах штукатурят стены, а на кровле заканчивают монолитные конструкции. Параллельно специалисты прокладывают инженерные коммуникации — системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.

Площадь медучреждения составит 5,6 тысячи квадратных метров. Здесь будут принимать врачи общей практики и профильные специалисты, в том числе хирурги, неврологи, оториноларингологи, эндокринологи и урологи. Завершить строительство планируют до конца текущего года.

В жилом корпусе № 4 также продолжаются работы. На завершающей стадии находятся кровля и остекление, выполняется утепление фасада и внутренняя отделка. В домах монтируют системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения и пожарной автоматики.

Проект реализуют в рамках комплексного развития территории. В составе комплекса уже построили детский сад на 250 мест, переданный городским властям. Кроме того, предусмотрено строительство школы на 1230 учеников.

На первых этажах домов открываются магазины, кафе, аптеки и сервисные объекты, а для жителей первой очереди обустроена парковка на 500 машиномест. Всего стоянка рассчитана на 1000 автомобилей.

Территорию ЖК также благоустроят: там появятся зеленые зоны, детские и спортивные площадки, а также пространства для спокойного отдыха.