Ансамбль народной песни из Чехова победил на международном фестивале
Международный творческий конкурс-фестиваль «Слияние культур. Казань» прошел в Республике Татарстан в 91-й раз. На конкурсе успешно выступил народный коллектив «Ансамбль русской песни „Подмосковный сувенир“» из Чехова.
Фестиваль собрал более 400 участников из разных регионов. Конкурс прошел при информационной поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Министерства культуры Российской Федерации.
Профессиональное жюри высоко оценило номер ансамбля «Подмосковный сувенир». По итогам смотра творческий союз получил высшую награду — коллектив стал лауреатом I степени.
Теплый прием публики подтвердил мастерство исполнителей и интерес к русской песенной традиции. Участие в международном форуме позволило местным талантам выступить на большой сцене и продолжить дело сохранения народной культуры.