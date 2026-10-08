Объезд общественных территорий провели в Павловском Посаде

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Михаил Криворучко совместно с руководителями служб провел очередной объезд общественных территорий города. Основной акцент был сделан на потребности, пожелания и комфорт жителей.

На Вачевской улице активно продолжается благоустройство малой общественной территории. Там установят новую детскую игровую площадку с песочным двориком, а также обустроят спортивную площадку, пешеходные дорожки, лавочки, качели с перголой, уличное освещение и камеры системы «Безопасный регион». Сейчас рабочие занимаются прокладкой траншей и трубопроводов. Благоустройство выполнено на 20%, работы должны завершить до 1 декабря.

В парке Победы Михаил Криворучко пообщался с жителями этого микрорайона. Аллея Славы давно нуждается в ремонте, поэтому ВРИП главы округа пообещал обязательно сделать все возможное, чтобы это место радовало жителей и там было комфортно проводить время.

Проверяющие также осмотрели дворовые территории, где было зафиксировано большее количество обращений жителей, а в конце маршрута заехали в парк Меленки. Там выявлены небольшие замечания, которые будут отработаны в ближайшее время.

Городским службам поставлены задачи и обозначены сроки их выполнения.