В Подмосковье отремонтировали дорожные неровности на 19 дорогах

В Подмосковье восстановили поврежденные искусственные дорожные неровности на 19 дорогах региональной сети. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» выявили повреждения в ходе обследования региональной дорожной сети и оперативно приняли меры по их восстановлению. Работы провели в Одинцове — в деревне Полушкино на улице Григоровской; в Домодедове — в селе Шишкино; в Ленинском округе — в деревне Картино на улице Новой Слободке; в Люберцах — в поселке городского типа Малаховке у парка «Малаховское озеро»; в Пушкинском округе — в Ивантеевке на Студенческом проезде у парка культуры и в поселке Зеленый Городок; в Сергиевом Посаде — в поселке Мостовик на улице Лесной у остановки «Развилка».

Ремонт также выполнили вблизи остановок в Волоколамске — в селе Горки на Ченецком шоссе и в деревне Шишково, а также в Луховицах — в деревне Двуглинково.

Кроме того, искусственные дорожные неровности отремонтировали в Дмитрове: на улице Космонавтов у детского сада № 25; на улицах Большевистской и Минина у техникума и Борисоглебского мужского монастыря; на улицах Семенюка и Пушкинской у Дмитровского кремля, церкви Троицы Живоначальной, детских садов и больницы; а также в поселке Рыбное — у остановки, рыбохозяйственного технологического института, колледжа, школы и детского сада.

Работы также провели в Красногорске: на улице Народного Ополчения, у городской больницы № 3, школы № 1 и лыжной базы; на улице Опалиха в микрорайоне Опалиха у церкви Сергия Радонежского, Елизаветинского храма, детского сада № 40 и железнодорожной станции; а также в селе Дмитровском на Центральной улице, вблизи храма великомученика Димитрия Солунского.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. Особое внимание уделяется содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров.

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