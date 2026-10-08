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    Тендер на строительство котельной объявили в Пересвете

    Фото: Медиасток.РФ

    В Пересвете объявили конкурс на строительство котельной ориентировочной мощностью 69 МВт. Об этом сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

    «Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству объекта теплоснабжения в городе Пересвет», — сказала Журавлева.

    Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Помимо изысканий, проектирования и строительных работ, конкурс предусматривает поставку оборудования, необходимого для эксплуатации объекта.

    Работы ведут в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование — из бюджета Московской области и бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

    Завершить работы по этому объекту планируют в 2027 году. Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещается в канале ведомства в «Максе» «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

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