Подключение домов в Поваровке к новым теплосетям завершили в Солнечногорске

В микрорайоне Поваровка городского округа Солнечногорск закончили переключение многоквартирных домов с временных байпасных линий на новые тепловые сети. Проведенные мероприятия позволят уменьшить потери тепла и обеспечить более стабильную подачу отопления и горячей воды жителям.

Специалисты выполнили переврезку и демонтировали временную байпасную линию, установленную на период прокладки магистральных трубопроводов. Сейчас теплоснабжение осуществляется по основным магистральным линиям. Работы провела подрядная организация «Газпром теплоэнерго МО», задействовав три единицы специальной техники и десять сотрудников — сварщиков и монтажников. На время переключения подачу отопления и горячей воды приостанавливали в 13 многоквартирных домах, где проживают около 1,5 тысячи человек. Холодное водоснабжение при этом продолжало работать в штатном режиме.

«Улучшили качество отопления для жителей Поваровки. Переход на новые тепловые сети — важный шаг к повышению надежности коммунальной инфраструктуры городского округа. Продолжим работы по обновлению тепловых сетей, чтобы в Солнечногорске получали качественные коммунальные услуги без перебоев», — сказал глава городского округа Константин Михальков.

Мероприятия по повышению качества теплоснабжения в Солнечногорске реализуются при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.