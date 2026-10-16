Подмосковные лесничие опровергли слухи о резком росте численности волков

Численность волков в Московской области с 2018 года стабильно не превышает 25 особей. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.

По данным ведомства, охотничьи хозяйства не фиксируют ни резкого роста популяции, ни всплеска визуальных встреч с хищниками. Утверждения о «более десяти случаях визуальных контактов с начала осени» основаны в основном на неназванных источниках и не имеют официального подтверждения.

Распространяемая в интернете и СМИ информация о резком росте численности волков и частых встречах жителей с этими хищниками фактической основы под собой не имеет. Такие сообщения не могут служить доказательством изменения численности популяции.

Отмечается, что на границе Московской области возможны сезонные заходы волков из соседних областей. Это естественный природный процесс, который не свидетельствует о росте местной популяции.

Если в лесу или рядом с ним произошла встреча с волком, главное — не поддаваться панике. Специалисты советуют не поворачиваться спиной и не убегать: паника и бегство воспринимаются хищником как провокация или сигнал к преследованию. Следует медленно отходить, сохраняя зрительный контакт, но не смотреть волку прямо в глаза, так как это может быть воспринято как вызов. Визуально увеличить свой размер поможет поднятая над головой куртка, корзинка или рюкзак. Шум — громкий разговор, крик, свист, стук палкой по дереву или металлу — может отпугнуть зверя. Сохранять спокойствие и медленно отступать — правильная стратегия поведения.