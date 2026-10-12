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    Подмосковные спасатели вытащили котенка из трубы в Дмитровском округе

    Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

    В Дмитровском муниципальном округе работники поисково-спасательного поста 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли котенка, который провалился в технологическую трубу. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».

    По словам старшего смены Любови Каменщиковой, в единую службу экстренных вызовов по номеру 112 позвонили жители села Озерецкое. Они рассказали, что в технологическую трубу диаметром около 20 сантиметров и глубиной три метра провалился котенок.

    Спасатели осторожно извлекли обессилевшего котенка из холодной трубы, где он провел несколько часов среди мусора. Все это время рядом находилась кошка-мать. С помощью подручных средств и багра специалисты подняли животное на поверхность, стараясь не допустить его падения. Оказавшись на свободе, малыш подал голос и бросился к матери.

    «И это было самым трогательным зрелищем за весь день для спасателей. После спасения пушистика специалисты позаботились о безопасности этого участка и подручными средствами надежно закрыли трубу, исключив риск повторения подобных происшествий», — пояснила старший смены Любовь Каменщикова.

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