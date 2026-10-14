Подмосковные шахматисты выиграли 11 медалей на первенстве Азии

Представители Московской области завоевали 11 медалей на первенстве Азии среди школьников в Туле. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В классических шахматах золотую медаль выиграла София Гаер из Серпухова (девушки до 13 лет). Серебряные награды у Алисы Юнкер (Домодедово, девушки до 17 лет) и Ульяны Бубновой (Домодедово, девушки до 15 лет). Бронзовые медали завоевали Александра Морозова (Егорьевск, девушки до 15 лет), Лев Егорушкин (Сергиев Посад, мальчики до 11 лет) и Александр Мармылев (Краснознаменск, мальчики до 9 лет).

В рапиде золотые медали завоевали Алиса Юнкер и Ульяна Бубнова. Бронзовые награды у Татьяны Клюевой (Подольск) и Софии Гаер.

София Гаер также стала победителем первенства Азии в блице. По итогам турнира подмосковная шахматистка отправится на чемпионат мира среди школьников в Испанию в категории девочек до 13 лет.

Сборная России на дебютном для себя первенстве Азии среди школьников завоевала 25 медалей: восемь золотых, восемь серебряных и девять бронзовых.

Первенство Азии среди школьников прошло в Туле с 3 по 10 октября в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие сильнейшие юные шахматисты из стран Азиатского континента. Турнир включал три программы: классические шахматы, рапид и блиц.