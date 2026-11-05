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    Новая техника поступила в лесопарковое хозяйство Мытищ

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    11 новых полноприводных тракторов, оснащенных навесным оборудованием, поступили на базу лесопаркового хозяйства Мытищ. Сотрудники администрации округа проверили технику и готовность сотрудников к зимнему сезону.

    Надежная и проверенная техника в течение всей зимы будет очищать дороги и внутриквартальные проезды. Кроме того, в пути находятся еще 35 машин, которые помогут поддерживать комфорт и безопасность жителей в любую погоду.

    Мытищи планомерно готовятся к зимнему сезону, поэтому сотрудники администрации осмотрели специальную технику и проверили, готово ли «Жилищное хозяйство Мытищи» к работе.

    Сейчас у предприятия есть 23 машины, а за уборку придомовых территорий отвечают 86 сотрудников. Для работы закупили все необходимые инструменты и материалы. Технику обновляют ежегодно, и в этом году автопарк пополнился погрузчиком, а также уборочной машиной, которая измельчает листву.

    Заместитель главы городского округа Александр Хаюров отметил, что предприятие готово к зимнему сезону. За состоянием коммунальных работ будут следить на протяжении всей зимы.

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