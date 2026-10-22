Проверку отопления в многоквартирных домах провели в Химках

В Химках проверяют параметры тепла в многоквартирных домах. Специалисты провели замеры температуры в подъездах и квартирах.

Очередная проверка прошла по адресу проспект Мира, 21/6: квартиру посетили представители Министерства по содержанию территорий Московской области и уполномоченный главы округа Олег Шашахметов. Главная задача — убедиться, что подача тепла соответствует нормативам и жители не испытывают дискомфорта из‑за недостаточно прогретых помещений.

В проверку входит целый комплекс мероприятий, цель которых — оценить, насколько качественно оказывается коммунальная услуга отопления, и вовремя выявить причины возможных проблем. Инициаторами таких выездов могут быть как сами жильцы, если в квартире становится холодно, так и контролирующие органы, которые проводят плановые осмотры. Если температура ниже нормативной, это сигнализирует о тепловых потерях в магистральных трубопроводах.

Такие проверки особенно важны на старте отопительного сезона: именно в этот период проще всего выявить недочеты и устранить их до наступления сильных морозов.