Лекция о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском прошла в Одинцове

Встреча стала погружением в героическое прошлое. Первокурсники обсуждали подвиги земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского и вспоминали непростые времена Смуты. Особое внимание было уделено тому, как личная отвага и готовность взять на себя бремя ответственности позволили этим выдающимся личностям сплотить народ перед лицом общей беды.

Студенты старших курсов в рамках своего занятия размышляли над темой «Одна страна, одна история, одна судьба». Они пришли к выводу, что фундамент национального единства закладывается на самом базовом уровне — в семье, через уважение к родным и близким, а также через умение слушать и понимать друг друга.

День народного единства служит важным напоминанием, что сила страны заключается в способности ее граждан действовать сообща. Каждый человек, проявляя уважение к окружающим, вносит свой неоценимый вклад в укрепление этого единства.