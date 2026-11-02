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    Котельную построят в западной части поселка Тучково в 2027 году

    Фото: Екатерина Шкаблёва

    В западной части поселка Тучково Рузского округа продолжается строительство котельной мощностью 25 мегаватт. Рабочие одновременно выполняют монтаж оборудования и подготовку основания здания, рассказали в РИАМО.

    На площадке собирают дымовую трубу, устанавливают основные агрегаты и сваривают металлические опорные конструкции. Параллельно специалисты формируют и уплотняют песчаную подушку, после чего приступят к армированию плиты пола.

    Строительство объекта началось в ноябре 2024 года. Заказчиком выступает администрация Рузского муниципального округа, подрядчиком — компания «Мособлтепло».

    Полностью завершить работы планируют в 2027 году.

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