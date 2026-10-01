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    На площадках «Лайт индастриал» в Подмосковье создадут 22,3 тысячи рабочих мест

    Запуск первого производственного корпуса государственного индустриального парка «Титан» в Ленинском г. о.
    Фото: Запуск первого производственного корпуса государственного индустриального парка «Титан» в Ленинском г. о./Медиасток.рф

    Более 1300 компаний-резидентов разместятся на площадках «Лайт индастриал», создаваемых в Подмосковье. Они создадут более 22,3 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    «Сегодня в Московской области в реализации находится 14 проектов формата „Лайт индастриал“ общей площадью почти 800 тысяч квадратных метров. Еще практически 1,3 тысячи квадратных метров начнут строить в 2027–2029 годах. Это даст региону порядка 22,3 тысячи новых рабочих мест», — отметила Зиновьева.

    Сейчас в регионе работают восемь площадок «Лайт индастриал». На них создано почти 4,5 тысячи рабочих мест и работают 277 компаний-резидентов.

    Первые промышленные боксы формата «Лайт индастриал» появились в Подмосковье около пяти лет назад. С 1 сентября начал действовать утвержденный Росстандартом национальный стандарт ГОСТ Р 72778-2026 «Объекты лайт-индастриал. Общие требования». Подмосковье было в числе инициаторов и участников разработки стандарта.

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