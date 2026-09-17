Занятие по беспилотной безопасности провели для школьников в Ногинске

16 сентября для учащихся седьмых-восьмых классов Центра образования «Богородский» сотрудники МЧС провели занятие по беспилотной безопасности. Встреча получилась насыщенной и по-настоящему полезной: специалисты не просто перечислили правила, а помогли школьникам разобраться, как вести себя в ситуациях, связанных с беспилотными летательными аппаратами.

В центре внимания оказались сразу несколько ключевых тем. Специалисты рассказали о правилах эксплуатации БПЛА и правовых аспектах использования дронов. Особое внимание уделили потенциальным рискам: ребята узнали, какую опасность могут представлять квадрокоптеры, если пренебрегать мерами безопасности, и почему даже «безобидный» запуск дрона в неположенном месте может привести к серьезным последствиям.

На занятии школьники получили четкие и понятные ответы на самые актуальные вопросы: где разрешено и где категорически запрещено запускать дроны; как правильно действовать при обнаружении неизвестного беспилотника; какая ответственность предусмотрена за нарушение правил полетов.

Формат встречи был выстроен как живой диалог: ребята активно задавали вопросы, разбирали примеры из жизни и учились применять знания на практике. Такой подход позволил не просто донести информацию, а сформировать у подростков осознанное отношение к теме — понимание того, что безопасность касается каждого.