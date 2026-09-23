Поликлинику для детей и взрослых построят в ЖК «Публицист» в Пушкино

В Пушкино появится новая четырехэтажная поликлиника, рассчитанная на 432 визита в смену. О возведении медицинского объекта в составе квартала «Публицист» рассказала министр жилищной политики региона Елена Волкова.

Медицинский центр общей площадью 5,6 тысячи квадратных метров объединит взрослое и детское отделения. В здании разместят кабинеты врачей общей практики, профильных специалистов, диагностические блоки и собственная стоматология.

Пространства оснастят современным оборудованием, а планировка будет полностью соответствовать принципам безбарьерной среды для граждан с ограниченной мобильностью.

«Создание качественной социальной инфраструктуры — неотъемлемая часть комплексного развития территории жилого квартала „Публицист“. Наличие собственной современной поликлиники непосредственно у дома избавит жителей от необходимости регулярных поездок в другие районы за медицинской помощью», — отметил директор по продажам девелопера DOGMA Ильдар Газиев.

Новый квартал «Публицист» возводят в городском округе Пушкино, в 17 километрах от МКАД по Ярославскому шоссе (улица Зеленая роща).

Масштабный проект разбит на четыре очереди и предусматривает строительство 18 жилых домов, физкультурно-оздоровительного комплекса, двух школ, пяти детских садов, а также коммерческих помещений.

Прилегающую лесопарковую зону площадью 20 гектаров благоустроят, дорожную сеть обновят. Также создадут остановки общественного транспорта и запустят два муниципальных маршрута до железнодорожной станции Пушкино. Сейчас компания реализует первый этап: пять жилых корпусов и детский сад на 300 мест.