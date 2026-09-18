Избирательный участок открылся в поселке Колычево в Можайском округе

Первый день голосования стартовал в муниципалитете. Одной из площадок стала обновленная школа в Колычеве, где работает избирательный участок № 1593.

Образовательное учреждение открыли после капитального ремонта в 2025 году. Работы провели в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и государственной программы Московской области.

В ходе ремонта обновили все внутренние помещения, санузлы, заменили двери, окна и инженерные коммуникации, а также модернизировали системы видеонаблюдения. Теперь просторные отремонтированные помещения школы стали местом для реализации гражданского долга жителей поселка.

С самого утра на участок приходят люди, чтобы отдать свой голос за будущее округа и региона. Секретарь участковой избирательной комиссии № 1593 Надежда Третьяк отметила, что жители проявляют неподдельный интерес к происходящему, и это очень важно: каждый голос — это вклад в развитие округа.

Избирательный участок в Колычеве обеспечен всем необходимым для комфортного и безопасного голосования. На месте работают члены комиссии, присутствуют наблюдатели и сотрудники полиции, которые следят за порядком и соблюдением всех норм.