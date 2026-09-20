Инженерные системы дома в Лыткарине продолжили работать после атаки БПЛА

Инженерные системы и лифтовое оборудование дома № 12 на улице Ленина в Лыткарине не получили повреждений после попадания БПЛА и работают в штатном режиме. Об этом сообщил Фонд капитального ремонта Московской области.

Сильные повреждения получила квартира № 529. При этом переселять жильцов не потребуется.

Тепловой контур здания планируют восстановить до 21:00. Работы проводят 15 сотрудников управляющей компании.

Ранее круглосуточный пункт временного размещения открыли для жителей дома № 4, корпус 1 на улице Летчика Ларюшина в Люберцах после атаки БПЛА. В ПВР организовали горячее питание, предоставили чай, воду, места для отдыха и средства личной гигиены.

В ночь на воскресенье Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с предыдущего дня на всех рубежах отразили более 1,6 тысячи БПЛА, в том числе 450 на подлете к столице.